L’ex pugile Marco Dell’Uomo è stato trovato senza vita nella sua abitazione a Tor Bella Monaca.

L’uomo è morto all’età di 56 anni. A lanciare l’allarme sono stati i suoi vicini di casa.

Morto il pugile Marco Dell’Uomo: aveva 56 anni

Marco Dell’Uomo, ex pugile di 56 anni, è stato trovato senza vita sul balcone della sua abitazione a Tor Bella Monaca. A lanciare l’allarme i suoi vicini di casa. Sul posto sono arrivati sia i carabinieri della stazione di quartiere sia gli operatori sanitari del 118, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare.

Secondo le prime ricostruzioni, l’ipotesi è che possa essersi trattato di un gesto estremo. Il mondo del pugilato italiano piange la sua scomparsa. Dell’Uomo era un pugile professionista dal 1990, quando aveva solo 23 anni, e lo è stato per 12 anni. Campione italiano dei pesi medi a 36 anni, nel 2002, dopo la vita da pugile ha continuato la carriera sportiva, lavorando come istruttore in diverse palestre di Roma e, nel weekend, ha affiancato il lavoro di addetto alla sicurezza in diversi locali notturni.

Ha riportato 11 vittorie nei suoi incontri.

Il cordoglio del mondo del pugilato

Sono arrivate molte reazioni dopo la notizia della sua scomparsa. La Federazione Pugilistica Italiana ha condiviso una sua foto, con un breve messaggio di cordoglio. “Ciao, Marco. Riposa in pace, Campione” hanno scritto. “Non potevamo ricevere notizia peggiore. Marco amava il pugilato, amava il Ring e anche i pugili, nonostante un carattere particolare è sempre stato fedele e sincero…un vero amico prima di tutto! Mi ha aiutato tantissimo, più di tanti altri che stavano molto meglio di lui” ha commentato un utente.

“Questa notizia mi ha spezzato il cuore, proprio ieri ammiravo le immagini della vittoria contro Jommarini” ha aggiunto un altro utente. “Con grande dispiacere vengo a sapere che un amico oggi è andato via per sempre” ha scritto il collega Emanuele Blandamura, detto Sioux, campione europeo dei pesi medi nel 2016-2017, ricordando Dell’Uomo su Instagram.