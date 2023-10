L’83enne Sergio Staino si è spento nella mattinata di oggi dopo una lunga lotta con una terribile malattia. Il papà di Bobo aveva visto le sue condizioni aggravarsi in maniera particolarmente grave negli ultimi giorni ed era stato ricoverato in ospedale.

Morto Sergio Staino: la carriera

Come tutti sanno, la carriera di Sergio Staino è legata in maniera quasi indiscutibile a quella del quotidiano ‘L’Unità‘, di cui è stato anche direttore per diversi periodi di tempo. L’uomo aveva anche lavorato per ‘Il Messaggero‘, ma la sua carriera era iniziata molto prima. Nel 1986 fonda e dirige il settimanale satirico Tango, mentre un anno più tardi trova un accordo con la Rai per il il programma Teletango (in onda sul terzo canale). Arrivando agli anni più recenti e facendo un grande balzo fino al 2007, troviamo ‘Emme‘ il “periodico di filosofia da ridere e politica da piangere” che veniva dato come supplemento settimanale de l’Unità. Nel frattempo, Staino non abbandona le collaborazioni anche con televisione, cinema e teatro che aveva intrapreso negli anni precedenti.