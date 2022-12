Lutto nel mondo dello sport spagnolo: si è spento nelle scorse ore a soli 23 anni Luis Miguel Lopez, giovanissimo calciatore del Fuentes, team locale iberico che poche ore fa ha annunciato la tragedia occorsa attraverso un comunicato pubblicato sui social.

La causa della morte dello sportivo è da ritrovarsi in un tremendo incidente stradale in cui è rimasto coinvolto mentre il giovane tornava a casa dagli allenamenti. Fatale lo scontro con un’altra auto che proveniva in direzione opposta, avvenuto in una strada non lontana da Saragozza.

Lo straziante annuncio della morte

Una volta ricevuta la notizia, la società calcistica che poteva vantare Lopez fra le sue fila ha condiviso un post con il quale ha voluto rendere omaggio allo sportivo scomparso prematuramente.

“Assolutamente scioccati dalla scomparsa del nostro giocatore Luis Miguel López. Che il tuo sorriso sia eterno, riposa in pace” ha scritto il Fuentes, ricevendo in breve tempo decine di like e condivisioni.

Absolutamente consternados por el fallecimiento de nuestro jugador Luis Miguel López “Luismi”. Que tu sonrisa sea eterna. Descanse en paz — C.D. Fuentes (@CDFuentesOf) December 9, 2022

I testimoni raccontano la dinamica dell’incidente

A rivelare più nel dettaglio ciò che è accaduto è stato l’allenatore della squadra dove giocava il calciatore, che era in macchina dietro all’automobile che si è schiantata e che assistito ai tamponamenti a catena dopo lo scontro. Nell’auto con Lopez c’era anche il collega Pablo Solans, che è fortunatamente uscito illeso dall’abitacolo.