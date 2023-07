Francesco Di Cosimo, di 42 anni, è morto in un incidente avvenuto sull’autostrada A24 Roma – Teramo. Si è schiantato con la sua auto contro un mezzo dei lavori.

Morto in incidente sull’A24, si è scontrato con un mezzo dei lavori

Francesco Di Cosimo, 42 anni, di Ripi, in provincia di Frosinone, è morto in un incidente sull’autostrada A24 Roma – Teramo, nel tratto tra Castel Madama e Tivoli. L’automobilista è deceduto durante la notte presso il policlinico Gemelli di Roma, dove era stato portato in eliambulanza, in codice rosso.

Morto in incidente sull’A24: la dinamica

Francesco Di Cosimo viaggiava al volante di un’Audi A6 che si è scontrata con un mezzo impegnato nei lavori di manutenzione dell’autostrada. L’impatto è stato così violento che è stato necessario bloccare il traffico per consentire ai soccorsi di estrarre il ferito dal veicolo. Il traffico è rimasto bloccato e si sono generate delle lunghe code, tanto che dalle auto bloccate sotto il sole sono partite diverse chiamate al 112. L’uomo è stato trasferito con prognosi riservata al Gemelli ed è stato stabilizzato ma le ferite riportate nell’impatto erano talmente gravi da non lasciargli scampo.