Morto Jean-Paul Fitoussi: l’economista francese aveva 80 anni

Jean-Paul Fitoussi, economista di origine francese, è morto a 80 anni: insegnava economia all'Institut d’Etudes Politiques di Parigi.

Ci ha lasciati all’età di 80 anni Jean-Paul Fitoussi: l’economista francese aveva fatto parte del consiglio di amministrazione di Telecom Italia e del consiglio di sorveglianza di Banca Intesa Sanpaolo.

È morto a Parigi l’economista francese Jean-Paul Fitoussi, all’età di 80 anni.

Era docente di Economia all’Institut d’Etudes Politiques di Parigi, oltre che il più autorevole teorico contemporaneo del reddito di base. Inoltre, aveva fatto parte del consiglio di amministrazione di Telecom Italia e del consiglio di sorveglianza di Banca Intesa Sanpaolo.

Ha ricevuto diversi riconoscimenti, fra cui la Presidenza Onoraria della Facoltà di Economia di Strasburgo e il titolo di Chevalier de l’Ordre National du Mérite (Cavaliere dell’Ordine Nazionale del Merito) e Chevalier de la Legion d’Honneur (Cavaliere della Legione d’Onore).

I suoi numerosi saggi – che riguardano le teorie dell’inflazione, la disoccupazione, le economie aperte e il ruolo delle politiche macroeconomiche – fanno ancora da fondamenta per le discussioni di economia moderna.

La vita di Jean-Paul Fitoussi

Nato a La Goulette il 19 agosto 1942, Jean-Paul Fitoussi ha cominciato la sua carriera accademica come professore a contratto presso l’Università di Strasburgo, passando per le cattedre dell’Istituto Europeo di Firenze e della University of California di Los Angeles.

Ha fatto parte del Consiglio per l’Analisi Economica del Primo Ministro francese, e nel 1996 è stato nominato membro della Commissione Economica della Nazione. Dal 2000, ha svolto l’incarico di Esperto presso il Parlamento Europeo, Commissione degli Affari Economici e Monetari.

Inoltre, ha partecipato all’insegnamento in International relations, prima laurea magistrale in lingua inglese della Luiss.