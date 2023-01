Morto Jeff Beck: era stato pioniere della musica rock

Ci ha lasciati a 78 anni il leggendario chitarrista Jeff Beck: ha vinto 8 Grammy Awards ed è stato inserito due volte nella Rock and Roll Hall of Fame.

Jeff Beck è morto a 78 anni

Grave lutto nel mondo della musica: è morto all’età di 78 anni il leggendario chitarrista rock Jeff Beck. Il musicista britannico è deceduto per una forma letale di meningite batterica.

Beck ha vinto otto Grammy Awards ed è stato inserito due volte nella Rock and Roll Hall of Fame: una volta con gli Yardbirds nel 1992, e un’altra come artista solista nel 2009. Inoltre, si è classificato al quinto posto nella lista della rivista Rolling Stone dei “100 migliori chitarristi di tutti i tempi“.

La carriera di Jeff Beck

Nato nel Surrey, Beck ha frequentato il Wimbledon Art College. Suo padre era un contabile e sua madre lavorava in una fabbrica di cioccolato. Da ragazzo costruì il suo primo strumento, usando una scatola di sigari, una cornice per il collo e la corda di un aeroplano giocattolo radiocomandato.

Da lì è iniziata la sua scalata diventando prima famoso con gli Yardbirds, e poi nel gruppo che porta il suo nome con Rod Stewart.

Col suo tono, presenza fisica e volume, aveva ridefinito la musica per chitarra negli anni Sessanta e influenzato movimenti come l’heavy metal, il jazz rock e il punk. Di recente aveva inciso anche un album con Johnny Depp.