Morto Jerry Lee Lewis: la leggenda del Rock è scomparsa a 87 anni

Grazie alle sue numerose hit e allo stile inconfondibile, ispirò intere generazioni. Jerry Lee Lewis è scomparso a 87 anni.

Solo nelle scorse ore TMZ aveva diffuso per errore, per poi scusarsi, la notizia della sua morte. Purtroppo ora è arrivata la conferma da parte del suo portavoce Zach Farnum. Jerry Lee Lewis è morto a 87 anni. Fu uno dei padri del Rock and roll.

Morto Jerry Lee Lewis, l’annuncio dell’entourage del cantante

Ribelle, sfacciato ed energico, Jerry Lee Lewis raggiunse un incredibile successo con il brano del 1957 Great Balls of Fire. Nato a Ferriday nel 1935, il cantante si è avvicinato alla musica da giovassimo ad appena 9 anni quando ha iniziato a suonare il pianoforte. Aveva invece solo 14 anni, quando davanti ad un folto pubblico si esibisce per la prima volta in un concessionario.

La sua carriera parla per lui: nel 1986 è entrato nella mitica Roll Hall of Fame. Il suo nome inoltre è stato inserito nella Rockabilly Hall of Fame e in anni più recenti nella Country Music Hall of Fame. Secondo la rivista Rolling Stones è al 24esimo posto nella classifica dei 100 più grandi artisti di sempre.

Le cause della morte

Stando a quanto riporta il Los Angeles Times, non sarebbero ancora note le cause del decesso. Circa tre anni fa, nel 2019, era stato ricoverato in ospedale a causa di un ictus. A seguito di ciò, aveva dovuto cancellare i suoi concerti. Si era comunque ripreso ben presto e anzi, aveva manifestato l’intenzione di non andare in pensione. Soprannominato “The Killer”, Jerry Lee Lewis ebbe una vita turbolenta, tanto da essersi sposato ben 7 volte.

Tra gli artisti che ispirò anche Billy Joel e Elton John.