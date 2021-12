Il musicista inglese John Miles è morto all'età di 72 anni. La famiglia ha dichiarato che se ne è andato serenamente, dopo una breve malattia.

Morto John Miles: il musicista inglese aveva 72 anni

Il musicista inglese John Miles è morto all’età di 72 anni. A confermarlo la sua famiglia, come citato dalla Bbc, che ha spiegato che il cantante se ne è andato “serenamente dopo una breve malattia“. Il musicista era nato a Jarrow, nel nord-est dell’Inghilterra, il 23 aprile 1949. Era conosciuto soprattutto per il brano “Music“, prodotto da Alan Parsons con gli arrangiamenti orchestrali di Andrew Powell, che ha raggiunto la terza posizione in classifica nel 1976.

Morto John Miles: “Forza brillante e fresca del rock”

Dopo il grande successo del brano “Music”, la rivista Melody Maker lo ha nominato “la forza più brillante e fresca del rock britannico“. Il musicista, che ha suonato anche con Tina Turner, ha partecipato anche al Festival di Sanremo come ospite, nel 1977. Tantissimi successi nella sua carriera, che è stata davvero molto importante.

Morto John Miles: “Marito, padre e nonno amorevole”

“Era un marito, padre e nonno amorevole e ci mancherà più di quanto qualsiasi parola possa mai esprimere” si legge nella dichiarazione che la famiglia ha pubblicato sulla pagina Facebook ufficiale del musicista. “Vivrà per sempre nei nostri cuori e con la meravigliosa eredità musicale che ha lasciato. Sei stato il nostro primo amore e sarai il nostro ultimo” è stato scritto nella dichiarazione.