Morto l’attore Michael K. Williams, la star di “The Wire” aveva 54 anni

L’attore Michael K. Williams, star di “The Wire”, è morto all’età di 54 anni: l’uomo è stato trovato all’interno del suo appartamento di Brooklyn.

L’attore Michael K. Williams è morto all’età di 54 anni: la star di The Wire è stata trovata senza vita all’interno della sua abitazione situata a Brooklyn, New York. Secondo quanto riferito dal quotidiano online New York Post, pare che l’attore sia probabilmente deceduto per un’overdose.

Morto a 54 anni l’attore Michael K. Williams, si sospetta overdose

Nel pomeriggio di lunedì 6 settembre, l’attore Michael K. Williams è stato rivenuto esanime nel suo appartamento di Brooklyn, a New York.

Sulla base delle informazioni riferite dalla versione online del quotidiano New York Post, che per primo ha diramato da drammatica notizia, pare che la star 54enne di “The Wire” possa essere deceduto per una sospetta overdose.

Nell’abitazione di Michael K. Williams, infatti, sembrerebbe che le forze dell’ordine abbiano rinvenuto oggetti tradizionalmente utilizzati per l’assunzione di sostanze stupefacenti come eroina o fentanyl.

Inoltre, in considerazione delle dichiarazioni rilasciate dalle autorità, l’abitazione di Michael K. Williams appariva in ordine e non presentava segni di effrazioni al momento del ritrovamento del corpo.

Morto l’attore Michael K. Williams, seguito e segni particolari

L’attore Michael K. Williams era noto al pubblico internazionale soprattutto per aver interpretato i ruoli di Omar Little in The Wire e quello di Albert “Chalky” White nella serie televisiva Boardwalk Empire.

Il 54enne, inoltre, era particolarmente conosciuto dal grande pubblico anche per una sua singolare caratteristica. L’uomo, infatti, aveva una profonda e importante cicatrice che gli solcava il volto, partendo dalla fronte, fino ad arrivare alla guancia. Come l’attore stesso aveva raccontato in occasione di un’intervista, la cicatrice risaliva a uno scontro nel quale era rimasto coinvolto all’età di 25 anni, avvenuto a Brooklyn.

Morto l’attore Michael K. Williams, carriera televisiva e cinematografica

Michael K. Williams ha recitati in moltissimi film e serie televisive nel corso della sua carriera.

Tra i film maggiormente ricordati, possono essere citati Gone Baby Gone, The Snitch, RoboCop, 12 anni schiavo, The Gambler, Assassin’s Creed o, ancora, Ghostbusters.

A partire dal 2016, Michael K. Williams ha interpretato Leonard Pine, co-protagonista della serie tv Hap and Leonard, tratta dai rimandi di Joe R. Lansdale.

Per quanto riguarda la sua carriera televisiva, infine, ha partecipato a molte serie rinomate. Oltre alle già citate The Wire e Broadwalk Empire, ha recitato anche in The Night of, Law and Order, I Soprano, CSI – Scena del Crimine.