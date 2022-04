Morto l’ex calciatore Freddy Rincon, nazionale ai Mondiali del 1990, 1994 e 1998, ma anche calciatore di club in molte squadre di prestigio.

Lutto nel mondo del calcio e dello sport, è morto in Colombia l’ex calciatore Freddy Rincon dopo che il 55enne era rimasto gravemente ferito in un incidente. I media di tutto il mondo spiegano che l’ex stella del calcio colombiano che aveva giocato anche in Italia è deceduto a Cali dopo il ricovero avvenuto nelle giornata di lunedì 11 aprile.

Morto l’ex calciatore Freddy Rincon

In quelle tragiche circostanze Rincon era stato vittima di un pauroso incidente stradale e la sua morte è avvenuta nella serata di mercoledì 13 aprile in un ospedale di Cali, nel Sud-Ovest della Colombia. Stando ad una ricostruzione della dinamiche del sinistro Rincon era alla guida di un furgone che si era scontrato violentemente con un autobus.

Tre mondiali da titolare e un super gol

Rincon è ricordato da tutti gli amanti del calcio come un centrocampista fortissimo degli anni ‘90, anni in cui non solo era stato titolare nella Nazionale Colombiana ai mondali di Italia ’90 e poi in quelli del 1994 e del 1998, ma anche calciatore di club in molte squadre di prestigio. Fra esse il Real Madrid ed il Napoli. Di Rincon si ricora in particolare un gol da antologia segnato alla Germania proprio nello stadio italiano di san Siro ad Italia ‘90.