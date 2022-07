Morto Luciano Nizzola, l’ex presidente di Lega e Federcalcio aveva 89 anni

Morto Luciano Nizzola, l’ex presidente di Lega Serie A e di Federcalcio si è spento all’età di 89 anni. Negli anni ’80, è stato direttore del Torino.

Morto Luciano Nizzola. L’ex presidente della Lega Serie A e della Federcalcio si è spento all’età di 89 anni. A riferirlo, l’ex responsabile comunicazione della Federazione, Antonello Valentini.

Il mondo del calcio è in lutto dopo la scomparsa di Luciano Nizzola. L’ex presidente della Federcalcio e della Lega Serie A si è spento all’età di 89 anni. La notizia della morte di Nizzola è stata annunciata dall’ex responsabile comunicazione della Federazione, Antonello Valentini, che ha scritto su Twitter il seguente messaggio:

Per me, tristissima: lo ricordo con stima affetto e gratitudine.

È una brutta notizia per il calcio e per tutto lo sport italiano.

@FIGC @SerieA E’ morto oggi a Torino Luciano Nizzola.

Aveva 93 anni. Ex presidente della Federcalcio e della Lega di Serie A

Un galantuomo.

È una brutta notizia per il calcio e per tutto lo sport italiano.

Per me, tristissima: lo ricordo con stima affetto e gratitudine pic.twitter.com/k9yTcVyLng

— Antonello Valentini (@antonello_vale) July 20, 2022