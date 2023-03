Mondo del fumetto in lutto: è morto il fumettista Luigi Piccatto, storico disegnatore della Bonelli che ha realizzato ben 47 albi di Dylan Dog.

Addio al fumettista Luigi Piccatto, noto principalmente per essere stato uno dei principali disegnatori di Dylan Dog. La sua carriera ha avuto inizio nel 1987, quando realizzò le tavole per l’ottavo volume della collana intitolato Il ritorno del mostro.

Morto Luigi Piccatto, addio allo storico disegnatore di Dylan Dog

Luigi Piccatto si è spento martedì 14 marzo 2023. Nato a Torino nel 1954, il disegnatore aveva cominciato a realizzare fumetti alla fine degli anni ’70, poco dopo aver compiuto vent’anni. ha esordito su Corrier Boy con la serie Chris Lern. Successivamente, ha collaborato ad altri progetti e con altre riviste fino a entrare a far parte della Sergio Bonelli Editore nel 1986 per lavorare a Dylan Dog, nuovo progetto della casa editrice.

Nel corso della sua carriera, il fumettista ha realizzato 47 volumi di Dylan Dog, diventando con il trascorrere del tempo uno dei disegnatori più iconici e più amati dai lettori. Il suo stile si contraddistingueva per il tratto cupo e ricco di particolari che ben si adattava ai toni del racconto. Proprio grazie al suo tratto caratteristico, Piccatto venne scelto per disegnare la miniserie spin-off in 9 volumi dedicata a Groucho che è stata pubblicata fino all’estate 2000.

Carriera

Dylan Dog non è stato l’unico progetto al quale Piccatto ha lavorato con assiduità. Ha realizzato, infatti, anche molti volumi di Nathan Never, di Zagor e molti altri ancora. Nel 2012, in collaborazione con Paola Barbato, ha pubblicato il romanzo a fumetti Darwin.

Nel 2007, ha creato la miniserie fantasy Khor per Star Comics dopo aver aperto uno studio ad Asti. Nel 2020, invece, è stata allestita una mostra interamente dedicata all’artista.