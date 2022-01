Morto Magawa, topo eroe della Cambogia, capace di scovare più di 100 mine e vincere una medaglia

La Cambogia ha detto addio a Magawa, topo fiuta mine che ha permesso a diverse comunità di "vivere, lavorare e giocare". Aveva otto anni.

La Cambogia ha dovuto dire addio a Magawa, il topo fiuta mine insignito di una medaglia al valore. Aveva otto anni.

Morto Magawa, topo eroe della Cambogia: era stato addestrato dall’associazione Apopo

Magawa era un ratto africano gigante in grado di individuare mine e ordigni inesplosi nel sottosuolo.

Dopo essere stato addestrato dall’associazione benefica belga Apopo e aver operato per cinque anni, era andato in pensione nel giugno del 2021.

Morto Magawa, topo eroe della Cambogia: ha scovato più di 100 mine

Durante la sua carriera, Magawa ha scoperto più di 100 mine antiuomo e 38 ordigni inesplosi, pulendo una superficie di 225mila metri quadri.

Nel 2020, Magawa è diventato il primo ratto decorato con la medaglia d’onore al valore animale Pdsa (People’s Dispensary for Sick Animals), prestigioso riconoscimento di un’associazione benefica britannica fino a quel momento assegnato solo a cani.

Morto Magawa, topo eroe della Cambogia: “Siamo grati per l’incredibile lavoro che ha svolto”

Apopo ha spiegato che Magawa è morto “in pace” nel fine settimana dell’8 gennaio 2022, dopo aver passato un periodo di “buona salute” e gli ultimi giorni “giocando con il suo solito entusiasmo”.

“Tutti noi di Apopo stiamo sentendo la perdita di Magawa e siamo grati per l’incredibile lavoro che ha svolto. Il suo contributo consente alle comunità in Cambogia di vivere, lavorare e giocare, senza temere di perdere la vita o l’incolumità fisica“, ha dichiarato l’associazione.

