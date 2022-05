Morto Mario Biasin, addio al presidente della Triestina: aveva 71 anni

Morto Mario Biasin, addio al presidente della Triestina, la società pubblica una nota: "Massimo rispetto in questo momento di incalcolabile dolore"

Lutto nel mondo del calcio e dello sport, è morto Mario Biasin e il mondo del pallone dice addio al presidente della Triestina che aveva 71 anni. Lo storico patron del “pian pianino” viveva da tempo in Australia dove possedeva un’altra squadra e la notizia del suo decesso è stata confermata proprio da una nota ufficiale del club di cui era proprietario, i Melbourne Victory Football Club.

Il presidente Anthony Di Pietro ha così commentato: “È stato di ispirazione per tutti noi, grazie alla sua passione per il calcio”. Il motto di Biasin era un testardissimo “Pian pianin”.

Morto Mario Biasin, presidente della Triestina

Con quello nel 2016 aveva salvato la società e dato nuove speranze ai tifosi. Biasin era arrivato in Australia dopo che la famiglia aveva deciso di lasciare Trieste, nel dopoguerra. La società ha voluto ricordare il suo presidente con una nota social diffusa sulla pagina Facebook: “Dall’Australia giunge una notizia che ci lascia sgomenti.

All’età di 71 anni è improvvisamente venuto a mancare il nostro amato Presidente, Mario Biasin”.

La nota social di cordoglio della società

“L’U.S. Triestina Calcio 1918, nella persona dell’Amministratore Unico Mauro Milanese, della sorella Romina e di tutte le sue componenti, è sconvolta da questa terribile notizia e chiede a tutti il massimo rispetto in questo momento di incalcolabile dolore”. E in chiosa: “Nella giornata di oggi gli uffici societari rimarranno chiusi al pubblico.

Ci stringiamo a Glenda e a tutta la famiglia. Riposa in Pace, Presidente”.