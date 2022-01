Lutto nel mondo dell'informazione e dell'approfondimento: è morto Matteo Scanni, coordinatore della scuola di giornalismo della Cattolica malato da tempo

Lutto nel mondo del giornalismo, è morto a 51 anni per una malattia Matteo Scanni, coordinatore della scuola di giornalismo della Cattolica. Scanni è spento dopo aver messo al servizio del mestiere più bello del mondo delle qualità assolute.

La Cattolica piange un leader delle professione: è morto Matteo Scanni, malato da tempo

Era direttore delle testate della Scuola di Giornalismo dell’Università Cattolica. In più, Matteo era stato il fondatore del Dig, il Festival del giornalismo d’inchiesta. Purtroppo da tempo combatteva con una malattia molto seria e in queste ore si è arreso.

Morto Matteo Scanni, il ricordo ed il saluto della “sua” Cattolica e di tutto il board

E proprio l’università Cattolica ha voluto dare l’annuncio e contestualmente esternare la commossa partecipazione al dolore di quanti hanno amato e stimato Scanni: “È con dolore e sconcerto che la Scuola di Giornalismo Università Cattolica apprende e comunica la scomparsa del suo direttore delle testate, il giornalista Matteo Scanni”.

Il “grazie” della Cattolica a Matteo Scanni, morto dopo aver segnato la storia del “giornalismo vivo”

E ancora: “Il direttore accademico Marco Lombardi, tutti i colleghi del board, il personale docente e i tutor si stringono alla famiglia nel suo ricordo. Grazie Matteo, per avere fatto diventare questa scuola un luogo di giornalismo vivo, presente, che continua nelle generazioni. Non ti dimenticheremo mai”. Nel corso della sua splendida carriera professionale Scanni ha realizzato reportage video di eccellenza come ‘Il paese del maiale’, sulle contraffazioni alimentari, ed ‘Euskal kronikak‘ sui Paesi Baschi.

Era stato anche coautore del documentario ‘O Sistema, che gli valse il Premio Ilaria Alpi nel 2006.