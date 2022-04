A 54 anni Mino Raiola è ricoverato in gravi condizioni. Smentita dal professor Zangrillo la notizia sulla morte del famoso procuratore sportivo.

Versa in gravissime condizioni Mino Raiola. Dopo le voci sul suo stato di salute precario, è stata diffusa la notizia riguardante la morte del famoso procuratore sportivo. La famiglia non ha confermato la notizia, Alberto Zangrillo smentisce e dichiara: “Si specula su un uomo che sta combattendo”.

Il re degli agenti del calcio, procuratore di tantissimi campioni, come Haaland, Zlatan Ibrahimović, Donnarumma, Balotelli, Pogba, De Ligt, Verratti e molti altri, non è deceduto ma versa in gravi condizioni.

Current health status for the ones wondering: pissed off second time in 4 months they kill me. Seem also able to ressuscitate.

— Mino Raiola (@MinoRaiola) April 28, 2022