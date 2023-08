Morto in moto Gian Franco Baldinotti: fatale la caduta sotto un pullman

Il noto manager milanese viaggiava in sella. Fatale la caduta sotto un pullman.

Gian Franco Baldinotti è morto dopo un incidente in moto avvenuto lunedì 7 agosto. Il manager milanese e presidente di Vittoria Hub ha urtato con la sua moto ed è caduto sotto un pullman.

Stava percorrendo l’autostrada A12 in sella alla sua Harley Davidson. A causa di un urto contro un’auto, Gian Franco Baldinotti è caduto scivolando sotto un pullman. L’incidente è avvenuto fra i caselli Genova Est e Genova Nervi, mentre il manager procedeva in direzione Livorno.

Stando alle ricostruzioni degli agenti della polizia stradale l’impatto è avvenuto alle ore 15 circa, in concomitanza con un altro incidente all’altezza del casello di Recco, che aveva reso difficoltosa la marcia dei veicoli.

Baldinotti non procedeva a velocità elevata. L’urto con l’auto che viaggiava in fase di sorpasso sulla corsia opposta ha fatto perdere il controllo della moto. Sfortunatamente la caduta lo ha fatto scivolare sotto un pullman. Caduta che gli è stata fatale, morendo sul colpo.

Chi era Gian Franco Baldinotti

Baldinotti ha la foto profilo Facebook dell’immagine stilizzata dell’iconica moto, la sua inseparabile Harley. Era presidente di Vittoria Hub e direttore del reparto marketing, comunicazione e customer care di Vittoria Assicurazioni.

Il manager viveva a Segrate, era laureato in Ingegneria Meccanica all’Università di Genova, ed è stato anche direttore marketing per l’azienda Seat S.p.a. e responsabile service e content marketing per Virgilio.