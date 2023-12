Nico Bosio è morto dopo aver trascorso 15 anni bloccato in un letto, accudito dalla famiglia

Il centrocampista del Ventimiglia Calcio si è spento nella casa di famiglia, sulle colline di Bordighera

La notte del 17 aprile 2009 Niccolò rimase coinvolto in un drammatico incidente stradale. La Mini sulla quale viaggiava si schiantò contro i pilastri del cancello d’ingresso di un residence. Il conducente dell’auto, un suo compagno di squadra, rimase illeso, mentre il ragazzo, che allora aveva 17 anni, venne immediatamente trasportato d’urgenza all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure. Le sue condizioni sono apparse da subito molto gravi. Subì numerosi interventi chirurgici e dovette affrontare un lungo percorso riabilitativo prima di poter tornare a casa.

La notizia della scomparsa

Nico frequentava il quarto anno del Liceo Classico Aprosio di Ventimiglia, con un promettente futuro da calciatore. Dopo l’incidente rimase immobilizzato in un letto per 14 anni e 8 mesi. Durante tutto questo tempo la sua famiglia, il papà Marco Bosio, celebre penalista, la mamma la dottoressa Elisabetta Barletta e i fratelli Greta e Luca, non lo hanno mai lasciato solo. Ieri le sue condizioni sono peggiorate, con il sopraggiungere di complicazioni respiratorie. Il ragazzo è stato ricoverato all’Ospedale di Sanremo, ma è morto poche ore dopo.

Il cordoglio

“In questo momento siamo devastati. Noi che lo abbiamo conosciuto sappiamo che Niccolò era un ragazzo che sprizzava salute ed energia” ha dichiarato il Ventimiglia Calcio “Era davvero una persona meravigliosa che ha sempre mostrato serenità, felicità e che andava d’accordo proprio con tutti. A soli diciassette anni era già un giocatore fondamentale nella prima squadra granata e una grande promessa sportiva. Al papà, alla mamma, al fratello Luca, alla sorella Greta e a tutti i parenti e gli amici di Niccolò, vanno le più sentite condoglianze da parte di tutta la grande famiglia del Ventimiglia Calcio”.