“Ora aiutaci da lassù”. Con questo messaggio, mamma Roberta ha pubblicato la foto del figlio Alessandro Venturelli al fianco di suo nonno Ruggero che non c’è più.

È una foto ricordo che intenerisce l’Italia. Lo scatto ritrae Alessandro Venturelli, il 23enne scomparso a Sassuolo nel 2020, seduto sul trattore. Al suo fianco c’è nonno Ruggero, che ora “sarà l’angelo custode di Alessandro”.

Mamma Roberta ha annunciato così la morte di nonno Ruggero, riaccendendo i riflettori sulla misteriosa scomparsa del figlio Alessandro.

Gli investigatori seguono alcune piste in base a recenti avvistamenti e segnalazioni. Di recente, Alessandro Venturelli sarebbe stato visto a Napoli. Ma alcuni avvistamenti considerati attendibili portano ora alla stazione di Livorno. È qui che sarebbe stato riconosciuto con indosso una maglia bianca e dei pantaloni scuri, insieme a una ragazza.

La forza di Roberta Carassai è inesauribile. “Vivo con la sua foto nella borsa, ma lo Stato mi ha lasciata sola”, si è sfogata di recente. Mamma Roberta non si dà pace ma non perde le speranze e lancia appelli affinché chiunque lo riconosca scatti una foto.

“Non ce la faccio più, mi sento impotente: nella mia battaglia quotidiana avrei bisogno di persone competenti. In questi anni mi sono accorta che per gli scomparsi nessuno fa niente: è una piaga sociale, c’è un buco normativo. Nessuno indaga, ma io non mi fermerò. Vorrei solo che mio figlio mi telefonasse e mi dicesse: sono vivo. Gli risponderei: se hai bisogno di aiuto, io sono qua”.