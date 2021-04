Morto Patrick Juvet, cantante svizzero trovato senza vita a Barcellona

Patrick Juvet, cantante svizzero molto popolare negli anni '70, è stato trovato senza vita in un appartamento a Barcellona.

Patrick Juvet, rappresentante della disco music degli anni ’70, è stato trovato morto in un appartamento di Barcellona. Aveva 70 anni ed era diventato famoso con brani come Lady Night e I Love America.

Morto Patrick Juvet

Yann Ydoux, agente del cantante, ha confermato la notizia della morte di Juvet all’agenzia France Press. Ha spiegato che è stato richiesto un esame autoptico per chiarire le circostanze del decesso. “Ci sarà un’autopsia, lo avevo sentito al telefono tre giorni fa e l’avevo sentito in forma come sempre” ha spiegato l’agente. Patrick Juvet era nato a Montreux il 21 agosto 1950 ed era stato anche un modello.

Nella sua biografia “Les bleus au coeur: Sounvenirs” aveva svelato la sua bisessualità. Juvet era stato un pianista, già famoso da bambino. Dopo gli inizi come modello aveva pubblicato il primo album nel 1972, La Musica. Nel 1973 aveva rappresentato la Svizzera all’Eurovision Song Contest con il brano Je Vais Me Marier, Marie, ottenendo il dodicesimo posto.

Patrick Juvet ha pubblicato in tutto quindici album. Negli anni ’70 ha avuto un incontro importante con il produttore francese Eddie Barclay e nel 1975 ha preparato la cover Only Women Bleed di Alice Cooper, J’ai peru de la nuit.

Molto importante è stato il sodalizio con Jean-Michel Jarre, da cui sono nati 21 titoli, tra cui Magic, Should not Dream e Where are the women? dall’album Paris by Night. Nel 1978 si è trasferito negli Usa e ha incontrato allo Studio 54 i produttori disco Jacques Morali e Victor Willis, leader dei Village People, e l’album Lady Night. Ha curato anche la colonna sonora del film Laura di David Hamilton. All’inizio degli anni ’80 è uscito l’album rock in inglese Still Alive e l’album Reves immoraux, che non hanno avuto il successo atteso. Il cantante ha avuto un momento di declino, con abuso di alcol e droghe. Ha avuto ritorno sulle scene negli anni ’90 e all’inizio del 2000 si è trasferito a Barcellona.