Due fratelli sono indagati per la morte di Antonio Lombardi, 58enne di Manfredonia. L’uomo è morto dopo 7 giorni di agonia a causa della gravità delle ferite riportate.

Morto per lesioni dopo 7 giorni di agonia: indagati due fratelli

Due fratelli sono indagati per la morte di Antonio Lombardi, 58enne di Manfredonia e padre di due figli. Il 21 agosto l’uomo è stato soccorso e portato in codice rosso all’ospedale Casa Sollievo della Sofferenza. Quel giorno l’uomo era in compagnia di un altro in un terreno agricolo vicino alla Pedegarganica in agro di San Giovanni Rotondo. I due erano stati sorpresi dai titolari dei terreni. La tragedia si sarebbe consumata dopo una dura discussione. Le ferite riportate erano troppo gravi e Antonio Lombardi è morto dopo sette giorni di agonia.

Morto per lesioni dopo 7 giorni di agonia: indagini in corso

La reale dinamica al momento è in fase di accertamento, in attesa dei risultati dei rilievi sull’auto con cui l’uomo potrebbe essere stato investito. Non si può neanche escludere che l’uomo sia stato aggredito fisicamente. L’autopsia e gli altri accertamenti potranno chiarire i veri motivi del decesso. Le indagini intanto vanno avanti e i fratelli sono accusati di omicidio preterintenzionale.