Lutto in Valle Arroscia, dove è morto per un malore improvviso lo stimato cittadino 72enne Luigi Dell’Erba, persona rispettata da tutti

È morto per un malore improvviso il 72enne Luigi Dell’Erba e la Valle Arroscia vive un lutto sincero per la scomparsa di un uomo garbato e assolutamente perbene, particolarmente stimato dalla sua comunità ed amatissimo dalla famiglia. Il padre di Nicola, consigliere comunale di maggioranza di Pieve di Teco, in provincia di Imperia lascia il ricordo di una persona amorevole e di un padre in gamba.

Morto per un malore Luigi Dell’Erba

Come ribadiscono i media locali che hanno dato la triste notizia, il signor Luigi era una persona molto conosciuta e stimata in tutto l’entroterra. Una notizia, quella della morte di Dell’Erba, che “ha lasciato attonita la comunità di Pieve di Teco e dintorni”. L’addio terreno, il funerale si terrà nel pomeriggio di oggi, 28 febbraio 2022 a partire dalle 15 nella Parrocchia di Nostra Signora Assunta in Cenova.

Il consigliere Nicola Dell’Erba ha voluto pubblicare sulla sua pagina Facebook un commovente post con una bellissima foto a corredo, una immagine di suo padre in giovane età con lui bambino.

Il ricordo e la foto del figlio Nicola su Facebook

La foto è a contesto naturale, come tutte le foto che hanno segnato la vita di padre e di figlio, grandi appassionati di montagna. Solo poche ma toccanti parole, le sue, per esprimere gratitudine all’uomo che lo aveva formato e dolore immenso per la scomparsa di quello stesso uomo e genitore che lo ha lasciato: La mia stella polare, da sempre, per sempre, ciao Pa”.