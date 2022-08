Morto Piero Angela: i messaggi di cordoglio dei vip e dei politici

Piero Angela si è spento all'età di 93 anni e sui social sono comparsi tantissimi messaggi di cordoglio.

Sono tanti i messaggi di cordoglio che sono stati pubblicati sui social network dopo la notizia della morte di Piero Angela. Vip e politici hanno voluto ricordare l’uomo che ha portato la scienza e la storia in televisione.

Morto Piero Angela: i messaggi di cordoglio dei vip

Alberto Angela, figlio di Piero Angela, ha annunciato sui social network la morte del padre. “Buon viaggio papà” ha scritto, condividendo una sua foto. Dopo il suo annuncio sono arrivati moltissimi messaggi di cordoglio. “Siamo tutti cresciuti con lui. Ti abbraccio tanto Alberto” ha scritto Caterina Balivo, commentando il post di Alberto Angela. “Se n’è andato Piero Angela. Lo ha comunicato suo figlio Alberto. Una perdita semplicemente enorme. Fai buon viaggio, Maestro.

E grazie di tutto” ha scritto Andrea Scanzi. “Un uomo perbene. Un divulgatore esemplare. Grazie di tutto, davvero.” ha scritto Angelo Branduardi. “Questa è una di quelle notizie che non vorremmo mai ricevere. Mancherà a tutti noi la sua intelligenza, la sua passione e per quel mi riguarda la sua cortesia. Piero Angela è parte della storia di tutti noi e da oggi tutti siamo più soli” è il messaggio di Fabio Fazio.

“Ciao Piero, grazie per tutto quello che ci hai insegnato. La scienza, ma soprattutto la passione, la cura, la gentilezza, il rispetto” sono le parole di Massimo Giannini.

“Cari amici, mi spiace non essere più con voi dopo 70 anni assieme. Ma anche la natura ha i suoi ritmi. Sono stati anni per me molto stimolanti che mi hanno portato a conoscere il mondo e la natura umana. Soprattutto ho avuto la fortuna di conoscere gente che mi ha aiutato a realizzare quello che ogni uomo vorrebbe scoprire.

Grazie alla scienza e a un metodo che permette di affrontare i problemi in modo razionale ma al tempo stesso umano. Malgrado una lunga malattia sono riuscito a portare a termine tutte le mie trasmissioni e i miei progetti (persino una piccola soddisfazione: un disco di jazz al pianoforte…). Ma anche, sedici puntate dedicate alla scuola sui problemi dell’ambiente e dell’energia. È stata un’avventura straordinaria, vissuta intensamente e resa possibile grazie alla collaborazione di un grande gruppo di autori, collaboratori, tecnici e scienziati. A mia volta, ho cercato di raccontare quello che ho imparato. Carissimi tutti, penso di aver fatto la mia parte. Cercate di fare anche voi la vostra per questo nostro difficile Paese. Un grande abbraccio. Piero Angela” è il suo ultimo messaggio ai telespettatori, condiviso dalla redazione di SuperQuark.

Morto Piero Angela: i messaggi di cordoglio dei politici

“Addio a Piero Angela. Un grande italiano.” ha scritto sui social network Matteo Salvini. “Che grande dispiacere! Piero Angela ci ha lasciati. Un professionista unico nel suo genere. Un divulgatore in grado di spiegare a tutte le generazioni, in maniera semplice e allo stesso tempo puntuale, la scienza e i fenomeni che da essa dipendono. Lo ricorderemo sempre con grande affetto. Da parte mia e della Regione Lombardia le più sentite condoglianze ai suoi familiari e ai suoi cari. Riposa in pace” ha scritto Attilio Fontana, governatore della Lombardia.

“Un uomo e un grande professionista che ha saputo raccontare la cultura e la scienza a tante generazioni, con passione e semplicità. Addio a Piero Angela, patrimonio di saggezza e garbo che mancheranno al nostro Paese” sono le parole di Giovanni Toti, presidente della Regione Liguria. “Ci ha lasciato Piero Angela. Che notizia triste. Perdiamo un grande uomo, un italiano eccellente che con la sua cultura ha dato al Paese la possibilità di conoscere e comprendere meglio il mondo e il nostro tempo. Mancherà” ha pubblicato Mariastella Gelmini.

“Una tristezza immensa. E una gratitudine infinita per tutto quello che Piero Angela ci ha dato e ha rappresentato. Un grandissimo italiano. Un vuoto incolmabile.” ha scritto Enrico Letta. “Dolore per la notizia, gratitudine per tutto ciò che ci ha insegnato. E per come l’ha fatto. Che la terra gli sia lieve” ha pubblicato Matteo Renzi.