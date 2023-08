Ron Chepas Jones è morto a 66 anni, per anni attore teatrale prima della rivelazione in tv con This Is Us. Con la serie della Nbc aveva vinto due Emmy Awards, gli Oscar del piccolo schermo.

“Tutta la mia vita è stata il palcoscenico“, aveva detto Jones in un’intervista alla fine del 2021.

Il suo manager, Dan Spilo, ha fatto sapere alla stampa che l’attore è morto “a causa di un problema polmonare di vecchia data. Nel corso della sua carriera, il suo calore, la bellezza, la generosità la gentilezza e il cuore sono stati percepiti da chiunque abbia avuto la fortuna di conoscerlo“.

L’attore ha subito un doppio trapianto di polmone nel 2020 a causa di una malattia polmonare ostruttiva cronica e ha trascorso quasi due mesi in un ospedale di Los Angeles.

In “This Is Us” Jones interpretava William “Shakespeare” Hill, un padre biologico la cui vita si rinnova attraverso il suo rapporto con la famiglia di suo figlio Randall Pearson, interpretato da Sterling K. Brown.

“Una delle persone migliori che abbia mai visto non è più con noi“, ha dichiarato Brown in un post su Instagram dopo la morte di Jones. “Il mondo è un po’ meno luminoso. Fratello, sei amato. E ci mancherai“.

Anche il creatore di “This Is Us”, con un messaggio sui social, ha voluto ricordare l’attore: “Ron era il meglio del meglio sullo schermo, sul palco e nella vita reale. Mio Dio: che attore. Non credo di aver mai cambiato una sua ripresa in un montaggio perché tutto quello che ha fatto è stato perfetto“.

Ron Cephas Jones had a prolific career, but he gave one of the greatest TV performances of the 2010s as William on This Is Us. The episode dedicated to his character’s passing is a masterpiece, and a perfect, fitting microcosm of his gifts as a performer. May he rest in peace. pic.twitter.com/3AIkNCEEHB

— Brandon Lewis 🔜 TIFF23 (@blewis1103) August 19, 2023