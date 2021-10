Morto Rossano Rubicondi, carriera e vita privata dell’attore e modello italiano

Rossano Rubicondi è morto all’età di 49 anni: carriera e vita privata dell’attore e modello italiano, noto per essere stato il quarto marito di Ivana Trump.

L’attore e modello italiano Rossano Rubicondi è deceduto all’età di 49 anni per cause ancora sconosciute. Ecco chi era l’uomo che, con la sua improvvisa scomparsa, ha devastato il mondo dello spettacolo.

Morto Rossano Rubicondi, il trasferimento a Londra e la love story con Ivana Trump

Rossano Rubicondi, nato a Roma il 14 marzo 1972, ha lasciato l’Italia all’età di soli 22 anni per trasferirsi a Londra e intraprendere la carriera di attore e di modello. In quel periodo, come ricordato dal giornalista Roberto Alessi, Rubicondi aveva iniziato a lavorare come commesso da Gianni Versace quando, un giorno, entrò in negozio IvanaTrump.

Il 49enne, infatti, è particolarmente noto per essere stato il quarto marito della miliardaria americana Ivana Trump, ex moglie del presidente degli Stati Uniti d’America, Donald Trump.

La lunga storia d’amore culminata nel matrimonio ha spalancato numerose opportunità in contesto internazionale al 49enne che ha avuto modo di coronare i suoi sogni professionali.

Per quanto riguarda le nozze con Ivana Trump, celebrate nel 2008, il matrimonio durò pochi mesi soltanto nonostante i molti anni di fidanzamento. A ogni modo, gli ex coniugi avevano conservato un incredibile rapporto di amicizia e spesso apparivano ancora in pubblico insieme.

Morto Rossano Rubicondi, l’esperienza a L’Isola dei Famosi

Dopo aver trascorso molti anni all’estero, Rossano Rubicondi è tornato in Italia per partecipare a L’Isola dei Famosi, reality show al quale l’uomo partecipò in ben tre occasioni. La prima esperienza in veste di naufrago è datata 2008, quando il 49enne partecipò alla fortunata sesta edizione del format. In quella circostanza, divenne protagonista di un presunto flirt con Belen Rodriguez, all’epoca ancora sconosciuta.

Nel 2010, Rossano Rubicondi è tornato a L’Isola dei Famosi in qualità di inviato mentre, nel 2012, partecipò nuovamente come naufrago all’edizione “all stars” di Nicola Savino.

Morto Rossano Rubicondi, carriera dell’attore e modello italiano

In relazione alla sua carriera di attore, durante il suo soggiorno a Londra, Rossano Rubicondi ha interpretato piccoli ruoliin produzioni come The Golden Bowl e The Eighteenth Angel.

Un anno dopo la partecipazione alla sesta edizione de L’Isola dei Famosi, il 49enne condusse insieme a FedericaPanicucci la trasmissione televisiva Cupido e partecipò al film Natale a Beverly Hills. Nella pellicola, Rubicondi interpretava un ruolo che può essere descritto come una parodia di se stesso in quanto gli era stato assegnato un personaggio attratto da donne più anziane.

Nel 2011, ha preso parte alla manifestazione Sfilata d’amore e moda di Rete 4 mentre, nel 2018, ha collaborato al film Un viaggio indimenticabile.