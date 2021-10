Rossano Rubicondi, morto a soli 49 anni, è stato ricordato da alcuni esponenti del mondo dello spettacolo che hanno espresso il proprio cordoglio.

La prematura e improvvisa scomparsa di Rossano Rubicondi ha profondamente sconvolto il mondo dello spettacolo italiano. Molti personaggi, infatti, hanno voluto esprimere il proprio cordoglio per la morte dell’attore e modello italiano postando messaggi sui social.

Morto Rossano Rubicondi, i messaggi di cordoglio dei vip sui social

Nella serata di venerdì 29 ottobre, è stata comunicata la morte inaspettata di Rossano Rubicondi, deceduto all’età di 49 anni. La notizia relativa alla sconcertante dipartita del modello e attore italiano è stata diffusa dalla conduttrice Simona Ventura che ha postato sul suo account Twitter il seguente messaggio: “Rossano… Grazie per il percorso fatto insieme, per i litigi, le incazzature ma anche i chiarimenti e le risate, tantissime, che abbiamo fatto insieme.

Fai buon viaggio RiP”.

Rossano… Grazie per il percorso fatto insieme, per i litigi, le incazzature ma anche i chiarimenti e le risate, tantissime, che abbiamo fatto insieme. Fai buon viaggio RiP 🌹#rossanorubicondi pic.twitter.com/O3NF6V6dee

— Simona Ventura (@Simo_Ventura) October 29, 2021

Poco dopo aver appreso del tragico evento, è intervenuto anche il giornalista Roberto Alessi che, nel ricordare e salutare l’amico, ha alluso a un presunto “cancro, alla pelle, un melanoma”.

Le cause della morte di Rossano Rubicondi, tuttavia, non sono ancora state rivelate in modo ufficiale.

Morto Rossano Rubicondi, il tweet di Vladimir Luxuria

In seguito alla circolazione della notizia, sono stati tanti i personaggi del mondo dello spettacolo italiano che hanno voluto manifestare il proprio dolore per la morte di Rossano Rubicondi.

Vladimir Luxuria, ad esempio, ha postato un tweet con il quale ha dichiarato: “Che brutta notizia, sono sconvolta, non è possibile.

Rossano Rubicondi R.i.p.”.

Che brutta notizia, sono sconvolta, non è possibile #rossanorubicondi R.i.p. #rip

— vladimir luxuria (@vladiluxuria) October 29, 2021

Anche la pagina Twitter ufficiale di RTL 102.5 ha pubblicato un messaggio dedicato al 49enne, svrivendo: “È morto all’età di 49 anni Rossano Rubicondi, personaggio televisivo diventato popolare in Italia con l’Isola dei Famosi.

A dare la triste notizia, Simona Ventura con un tweet”.

Morto Rossano Rubicondi, il post Instagram del Divino Otelma

Tra i messaggi di cordoglio rivolti a Rossano Rubicondi, figura anche quello postato su Instagram dal Divino Otelma, che conobbe il 49enne durante la sua seconda partecipazione come naufrago a L’Isola dei Famosi versione all stars, condotta da Nicola Savino e Vladimir Luxuria.

In questo contesto, quindi, il Divino Otelma ha postato alcune foto che lo ritraggono in Honduras in compagnia di Rossano Rubicondi, corredate dalla seguente didascalia: “Con te stavo bene e parlavamo… eri e sei una bella persona… ci rivedremo oltre il Velo di Iside e canteremo ancora insieme. Quella è stata davvero un’Isola bella… grazie a Te (e dopo… molto pattume). A presto amico mio!”.