Morto Salvatore Quattrocchi in arte Killer Salvo: era stato il re delle discoteche milanesi

Il mondo del “clubbing” milanese è in lutto: si è purtroppo spento nelle scorse ore all’età di 70 anni Salvatore Quattrocchi, considerato per anni da molti il vero e proprio re delle discoteche milanesi. Il suo nome d’arte, Killer Salvo, è stato a lungo legato con un filo stretto a locali meneghini storici come il Plastic e l’Amnesia, dove aveva lavorato come buttadentro.

Chi era Killer Salvo

Alto, magro e con i capelli biondi spesso portati alti e con la cresta, il suo soprannome “killer” se l’era guadagnato proprio alla luce della grande scritta che troneggiava sopra al locale dove lavorava, in via Gargano. Ma il suo nickname era legato anche al suo essere molto temuto, visto e considerato che era solo grazie a lui se ai clienti veniva concesso di entrare in uno dei locali più in voga del capoluogo lombardo.

Il ricordo dell’Amnesia

Ad annunciare la scomparsa dell’uomo è stato proprio il locale con il quale ha collaborato per tanti anni, che al suo “Kiler Salvo” ha dedicato queste parole via social: