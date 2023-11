Il piccolo Giulio, di soli tre anni, era rimasto ferito in un terribile incidente avvenuto a Bellaria. Ha lottato per giorni contro la vita e la morte ma purtroppo non ce l’ha fatta.

Morto sette giorni dopo l’incidente: lutto per il piccolo Giulio

Il piccolo Giulio Gugnali Cabrera Perez, di soli 3 anni, ha trascorso gli ultimi sette giorni a lottare tra la vita e la morte in un letto della terapia intensiva del Bufalini di Cesena. Il piccolo era rimasto coinvolto nel terribile incidente frontale avvenuto a Bellaria. Giulio è morto dopo una settimana di agonia, per le gravi ferite riportate nell’incidente, dove aveva rischiato la vita anche il papà di 51 anni, che si trovava alla guida dell’auto su cui viaggiava anche la mamma trentenne. Il papà è un noto imprenditore di una storica ditta di trasporti a Bellaria, mentre la mamma, di origini domenicane, ha anche un altro figlio di qualche anno più grande. Il sindaco Filippo Giorgetti ha voluto esprimere “il profondo dolore con cui salutiamo il piccolo Giulio. In silenzio ci stringiamo alla famiglia in questo momento di incommensurabile dolore”

Incidente a Bellaria, morto il piccolo Giulio: le indagini

La morte del piccolo Giulio è una conseguenza del terribile incidente su cui si sta continuando ad indagare. La polizia sta cercando di mettere insieme tutti i tasselli per ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto. Sono stati già eseguiti gli esami tossicologici sui conducenti delle due auto coinvolte. Il piccolo Giulio viaggiava su una Lancia insieme alla sua mamma e al suo papà, mentre l’altra macchina coinvolta è una Skoda Qarok guidata da un 34enne con cui si trovavano la compagna e il figlio di un anno. Sono stati eseguiti anche rilievi tecnici sui cellulari per valutare l’eventuale utilizzo. L’ipotesi al momento è il colpo di sonno di uno dei due conducenti.