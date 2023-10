Originario di Tribogna, ma residente a Leivi, il dj Simone Bacigalupo si è spento all’improvviso all’età di 28 anni. Simone si trovava in ospedale per fare alcuni esami, quando ad un tratto è andato in arresto cardiocircolatorio. Inutile il pronto intervento dei sanitari: per il 28enne non c’è stato nulla da fare; lascia la moglie e la figlia di un anno.

Morto Simone Bacigalupo: il decesso

Qualche anno fa, Bacigalupo aveva avuto un infarto ed era stato ricoverato in ospedale. Negli ultimi giorni, l’uomo non si era sentito bene e si era recato dunque in ospedale – accompagnato dalla croce verde – per fare alcuni esami. E proprio mentre si trovava in clinica, il 28enne è andato in arresto cardiocircolatorio. In pochi minuti si è consumata la tragedia e Simone Bacigalupo è morto. “Nonostante la terapia e la pronta assistenza rianimatoria, Simone non ha mai ripreso l’attività cardiaca: il decesso è stato constatato alle 13.26“ – fanno sapere dall’ospedale.

Morto Simone Bacigalupo: i funerali

Ed è già stata fissata anche la data dei funerali di Simone Bacigalupo, il 28enne dj che per anni ha fatto divertire i ragazzi nelle discoteche liguri. L’ultimo saluto al 28enne sarà dato nella chiesa del Sacro Cuore di Ferrada di Moconesi sabato 21 ottobre alle ore 10.