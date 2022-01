Morto soffocato da un boccone di tramezzino: tragedia al bar davanti agli amici

Terribile tragedia accaduta a Padova dove Gianluca Bisello, 57 anni, è morto al bar soffocato da un boccone di tramezzino: inutili i soccorsi

Padova, 57enne morto soffocato da un boccone di tramezzino: l’incidente

La tragedia è avvenuta al “L’incontro pub caffè” di Valbona, una frazione di Lozzo Atestino sui colli Euganei in provincia di Padova.

Gianluca Bisello, un 57enne originario proprio di Lozzo, si era recato presso il locale per un aperitivo con gli amici verso le 17:30 di ieri 24 gennaio.

Padova, 57enne morto soffocato da un boccone di tramezzino: il soffocamento

Gianluca aveva ordinato un sandwich accompagnato da qualcosa da bere, ma inghiottito un boccone del tramezzino e non riuscendolo a deglutire, è incappato in un principio di soffocamento. L’uomo è riuscito ad alzarsi e a spostarsi verso la toilette, ma poco dopo si è accasciato a terra, perdendo conoscenza.

Padova, 57enne morto soffocato da un boccone di tramezzino: il decesso

I sanitari, subito allertati da alcuni presenti, hanno eseguito la manovra di Heimlich per liberare le vie respiratorie, ma per Gianluca non c’è stato nulla da fare.