L’allenatore delle formazioni giovanili di calcio Stefano Lamanuzzi è morto all’età di 48 anni: era da tempo in cura per una grave malattia. I funerali dell’uomo sono stati fissati per venerdì 3 novembre.

Morto Stefano Lamanuzzi, l’allenatore delle formazioni giovanili aveva 48 anni

Un terribile lutto ha sconvolto il mondo del calcio e non solo nell’apprendere della prematura dipartita di Stefano Lamanuzzi. L’uomo, 48 anni, lascia la moglie, due figli e il padre. Lamanuzzi era molto apprezzato come allenatore delle formazioni giovanili.

Di professione agente di commercio, il 48enne risiedeva ad Albignasego ed era molto conosciuto in tutta la provincia per la sua dedizione proprio all’attività di allenatore di calcio. In questa sua veste di tecnico di esperienza, era molto richiesto dai dirigenti e soprattutto tanto benvoluto dai ragazzi che allenava. Da circa un anno, aveva dovuto smettere di allenare a causa dell’avanzare della malattia che gli era stata diagnosticata. Prima di fermarsi e dedicarsi alle sue cure, aveva da poco cominciato ad allenare i ragazzi dell’Abc Arre Bagnoli.

I funerali dell’uomo saranno celebrati nella giornata di venerdì 3 novembre alle ore 10:30, nella chiesa di San Tommaso di Albignasego.

I messaggi di cordoglio

Prima dell’Abc Arre Bagnoli, Lamanuzzi aveva seguito i giovani della società Acd La Rocca Monselice per tre anni. Precedentemente, ancora, aveva lavorato con la juniores élite della Greco Padova e i Giovanissimi Sperimentali del Mestrino.

“Anche se è stato solo pochi mesi con noi si è fatto subito ben volere da tutti”, ha dichiarato Pierluigi Boaretto, presidente dell’Abc Arre Bagnoli. “Ci lascia una bella persona, un tecnico preciso e brillante, che non dimenticheremo. Anche in seguito è sempre rimasto in contatto con chi l’ha sostituito, è stato un esempio per tutti, a partire dai ragazzi. Un pensiero di affetto va ai suoi familiari”, ha aggiunto.

“Una persona squisita e di compagnia che lascia un grande vuoto a chi ha avuto la fortuna di conoscerlo. Abbiamo condiviso tre anni indimenticabili. Rivolgiamo le nostre più sentite condoglianze alla famiglia di Stefano”, è stato riferito invece da La Rocca Monselice.