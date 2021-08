Morto suicida Maurice Dotta, noto organizzatore di eventi di Milano

Il famoso Pr e organizzatore di eventi Maurice Dotta, si è suicidato. La notizia della morte dell'uomo è trapelata nella giornata del 13 agosto 2021

È morto qualche mese fa, ma la notizia della sua prematura scomparsa a soli 57 anni, è stata diffusa soltanto nella giornata di venerdì 13 agosto 2021, stiamo parlando di Maurice Dotta, noto Pr e organizzatore di eventi di Milano.

Morto Maurice Dotta

Infonde dolore e profondo sgomento a Milano, la notizia della scomparsa di Maurice Dotta, il noto Pr e organizzatore di eventi, ha deciso di togliersi la vita suicidandosi. Il tragico annuncio è stato diffuso soltanto nella giornata del 13 agosto 2021, anche se sembra che la morte di Dotta potrebbe risalire a fine luglio.

Sembra che ad incidere sulla tragica decisione intrapresa da Dotta, sia stata anche la situazione pandemica causata da Covid-19, l’uomo infatti dopo la prima fase dell’ondata pandemica aveva deciso di aprire un nuovo locale, ma il suo progetto è stato stroncato dalle successive restrizioni introdotte, per il suo lavoro la pandemia è stata devastante.

Morto Maurice Dotta: chi era?

Maurice Dotta, scomparso tragicamente e prematuramente all’età di 57 anni era uno storico Pr di Milano, che ha animato gli eventi di Milano a partire dagli anni 80 e 90, ma ha avuto anche un ruolo di fondamentale importanza nella gestione di alcuni eventi e locali di Milano.

A Milano, Dotta era giunto dopo aver concluso un brillante percorso di studi a Bruxelles, in Belgio aveva vissuto per parecchi anni dopo che i suoi genitori (italiani) si erano trasferiti lì per motivi lavorativi.

Oltre all’organizzazione di eventi per conto di altri, Dotta nel 2019 aveva deciso di fondare un’agenzia di comunicazione tutta sua.

Morto Maurice Dotta: il commosso ricordo di chi lo conosceva e lo stimava

In seguito alla diffusione della notizia della prematura scomparsa di Maurice Dotta, morto suicida, in queste ore sui social e in particolare Facebook tantissime persone che lo conoscevano e lo stimavano stanno esprimendo parole in suo onore e in suo ricordo.

Ecco le parole di Giada Pirro di Negro, pr ed ex organizzatrice di eventi, che ha collaborato in numerose occasioni con Dotta:

“Gentile, sensibile, buono, aveva una parola affettuosa per tutti ed era solito chiamare i suoi amici -adorato o adorata- o con altri nomignoli inventati a seconda dalle personalità del suo interlocutore”.

E ancora:

“Mi ha insegnato molte cose, mi ha spiegato l’importanza di essere professionali e aggiornati, di leggere e di studiare anche per un’attività che poteva sembrare leggera e giocosa, ma che lui interpretava con grande professionalità”.

Nel frattempo sembra che per il 16 settembre 2021 alcuni dei suoi più cari amici stiano organizzando un evento in sua memoria, ossia una messa commemorativa in cui canterà Irina Ghivier, una nota cantante lirica, molto amica di Maurice Dotta.