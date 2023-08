Morto Tijl De Decker dopo un incidente, il ciclista belga aveva 22 anni

È morto, dopo due giorni di coma, il ciclista belga di 22 anni, Tijl De Decker: il ragazzo era rimasto coinvolto in un terribile incidente durante una sessione di allenamento.

Il giovane ciclista belga si è spento nella giornata di venerdì 25 agosto a seguito dei traumi riportati nel drammatico incidente avvenuto durante un allenamento lo scorso mercoledì. A comunicarlo è stata la Lotto-Dstny. La società aveva intenzione di promuovere il ragazzo a professionista il prossimo anno.

“È con grande tristezza che annunciamo la scomparsa di Tijl De Decker, a seguito di un incidente in allenamento mercoledì scorso”, si legge nel post condiviso dalla Lotto-Dstny. “La squadra ha il cuore spezzato da questa notizia e invia tutto il suo amore e i suoi pensieri alla famiglia e ai suoi cari di Tijl in questo momento incredibilmente difficile”.

It is with great sadness that we announce the passing of Tijl De Decker, following a training accident past Wednesday.

The team is heartbroken by this news and sends all of its love and thoughts to Tijl’s family and loved ones in this incredibly difficult time ❤️ pic.twitter.com/Sq8HnndiJF

— Lotto Dstny (@lotto_dstny) August 25, 2023