Morto Tom Verlaine, il fondatore della band punk Television: aveva 73 anni

Tom Verlaine, fondatore della band punk Television, è morto all’età di 73 anni. A dare la notizia della sua scomparsa la figlia Jesse Paris Smith, avuta con Patti Smith.

Tom Verlain, il cui nome vero era Thomas Miller, chitarrista e cantante diventato famoso per aver fondato la band punk Television, è scomparso all’età di 73 anni. La notizia è stata riferita al New York Times dalla figlia, Jesse Paris Smith, nata dall’unione del musicista con Patti Smith.

Per il suo nome d’arte si era ispirato al poeta francese Paul Verlaine e nella sua carriera ha pubblicato otto album da solista. I Television, secondo molti critici musicali, sono stati una delle band che ha influenzato maggiormente il percorso di artisti e gruppi musicali.

Il leader dei Television

La band Television non ha mai avuto molto successo commerciale, ma il loro modo di fare musica ha influenzato moltissimi artisti.

Hanno pubblicato un rivoluzionario album di debutto, Marquee Moon, nel 1977, includendo la title track di quasi 11 minuti e Elevation, mentre il secondo lavoro è stato Adventure, arrivato un anno dopo. La tensione tra Verlaine e il chitarrista Richard Lloyd ha portato alla rottura dei Television dopo il loro secondo album. Il gruppo si è poi riunito per un album omonimo nel 1992 per la Capitol Records e per qualche apparizione dal vivo.

Come solista Tom Verlain ha pubblicato otto album, tra cui quello di maggiore successo nel 1981, Dreamtime.