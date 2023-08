Dal mondo della musica a quello della politica italiana e non solo, si moltiplicano i messaggi di cordoglio volti a ricordare Toto Cutugno, scomparso all’età di 80 anni.

Morto Toto Cutugno, i messaggi di cordoglio: il mondo della musica e dello spettacolo

Toto Cutugno è morto oggi, martedì 22 agosto, all’età di 80 anni dopo aver sofferto di una lunga malattia. La notizia della scomparsa dell’artista ha devastato il mondo della musica italiana. Sono stati tanti, infatti, i musicisti e i personaggi dello spettacolo che hanno condiviso sui loro profili social messaggi di cordoglio per ricordare il cantante.

“Toto Cutugno era un artista, un uomo e un italiano buono e gentile”, ha scritto su Twitter Laura Pausini. “Ho molti ricordi legati a lui e sono sinceramente dispiaciuta per la sua scomparsa. Un abbraccio alla sua famiglia e ai suoi fan di tutto il mondo”.

#TotoCutugno era un artista, un uomo e un italiano buono e gentile. Ho molti ricordi legati a lui e sono sinceramente dispiaciuta per la sua scomparsa. Un abbraccio alla sua famiglia e ai suoi fan di tutto il mondo 💙 — Laura Pausini (@LauraPausini) August 22, 2023

Fabio Fazio ha scritto che l’80enne “era una persona gentile”. “Mi legano a lui ricordi indimenticabili. La sua scomparsa lascia un grande vuoto ed è un grande dolore”, ha aggiunto il conduttore.

#totocutugno era una persona gentile. Mi legano a lui ricordi indimenticabili.

La sua scomparsa lascia un grande vuoto ed è un grande dolore. — Fabio Fazio (@fabfazio) August 22, 2023

“22 agosto. Toto Cutugno, un italiano vero, se n’è andato… Autore e interprete della grande tradizione italiana. Ha scritto una delle canzoni italiane più famose del mondo, L’Italiano. Ci conoscevamo da sempre. Ciao Toto, la tua musica sale in cielo”. Sono queste, invece, le parole postate da Gianni Morandi su Facebook.

Da Jovanotti a Simona Ventura

Nel suo lungo post condiviso su Instagram e accompagnato con tanto di foto, invece, Jovanotti ha scritto: “Ho saputo adesso della morte di Toto Cutugno, grande artista italiano per il mondo. Ciao grande Toto, amico e maestro, sempre con una storia formidabile e un aneddoto fantastico da raccontare quando ho avuto la gioia di passarci del tempo. Miniera di consigli sul mestiere dello scrivere canzoni. Burbero dal cuore tenero e grande musicista esperto e curioso”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da lorenzojova (@lorenzojova)

Con un cuore spezzato e la frase “un italiano vero”, anche Nina Zilli ha voluto salutare l’artista. “Se ne va uno dei più grandi interpreti della canzone italiana, bandiera del nostro Paese, testimone del mio tempo bello. Non ti dimenticheremo mai”, ha detto poi Simona Ventura, condividendo foto e video della serata cover del Festival di Sanremo 2004.

“Toto, amico caro ed amato. Compagno di innumerevoli ed indimenticabili momenti di spettacolo e di vita, ti auguro buon viaggio. Mi mancherai”, ha scritto Pupo.

Il ricordo di Al Bano

“Circa 15 anni fa mi chiamò – essendo io uno dei fondatori dell’ospedale San Raffaele di Milano – affinché gli segnalassi un professore per curare il suo male. Un male grave, visto che i medici allora mi dissero che aveva solo cinque mesi di vita. Invece lui è stato grandissimo, ha resistito 15 anni. Un vero miracolo”, ha detto Al Bano, commentando la notizia della morte di Cutugno.

“L’ho conosciuto benissimo. Ci siamo incontrati in Francia nel 1976 per una trasmissione tv e poi a Tokyo nel 1980 al Festival Yamaha. Persona molto simpatica, divertente, con quella faccia da burbero. Grande musicista, purtroppo in Italia non l’hanno capito come avrebbe meritato. All’estero invece Toto ha avuto un grande successo le sue canzoni sono state cantate da grandi interpreti in Francia e Germania. In Russia era un numero 1. Alla festa dei miei 70 anni in Russia c’era anche lui e fu un grande successo”, ha concluso il cantante.

Morto Toto Cutugno, i messaggi di cordoglio: il mondo della politica

Diffusa la notizia della scomparsa di Toto Cutugno, anche il mondo della politica italiano e non solo ha deciso di salutare l’artista italiano. “Ciao a Toto Cutugno, un Italiano vero”, ha scritto il presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

Il vicepremier e ministro Matteo Salvini, invece, ha detto: “Oggi ci lascia un Grandissimo: con la sua ‘L’Italiano’, ha saputo far cantare milioni di persone, portando la musica italiana in tutto il mondo. Buon viaggio, Toto Cutugno”.

Postando un post su Facebook, poi, anche il leader albanese Edi Rama ha scritto in italiano: “Eri un grande, Italiano vero, dovevamo vederci quest’estate a Valona ma Dio ha deciso farti riposare in pace, mentre a noi rimangono le tue canzoni registrate per sempre nel cuore di tantissimi albanesi. Grazie di tutto Toto Cutugno, è stato un privilegio vivere contemporaneamente con un mito come te”.