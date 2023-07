Un’ennesima mattinata di sangue e dolore quest’oggi sulla A14, dove un nucleo familiare è stato coinvolto in un terribile incidente dove ha perso la vita un uomo di 58 anni.

Incidente sulla A14: la dinamica del sinistro

Tutto è accaduto poco dopo le 7 del mattino nel tratto di autostrada compreso fra Ancona Sud e Loreto. La Suzuki coinvolta nello schianto trasportava una famiglia di origini pugliesi residente a Lodi: il mezzo all’improvviso ha però sbandato, schiantandosi contro il guard rail.

Purtroppo il violento impatto non ha lasciato scampo ad un 58enne che si trovava sul sedile posteriore.

Ferito nel sinistro anche un bambino di soli 7 mesi

Al momento dell’incidente a bordo del mezzo oltre alla vittime c’erano un padre di famiglia, la moglie e il figlio di 7 mesi, ovvero il nipotino dell’uomo che ha perso la vita. Gli altri tre individui presenti a bordo della Suzuki sono stati trasportati d’urgenza al vicino ospedale di Torrette in codice rosso. Nessuno di loro, per fortuna, sarebbe attualmente in pericolo di vita.

Immediato l’intervento di polizia stradale, del 118 e dei vigili del fuoco sul posto per tutti i rilevamenti del caso e per mettere in sicurezza il tratto stradale. I membri dei soccorsi sono arrivati in zona subito dopo l’incidente ma, dopo aver provato a rianimare il 58enne per diversi minuti, si sono poi dovuti arrendere, confermando il decesso del passeggero della Suzuki.