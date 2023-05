I soccorritori si sono prodigati con velocità ma purtroppo invano, in questa ore giunge la notizia che è morto un giovane escursionista caduto dal Gran Sasso. Secondo quanto si apprende il ragazzo sarebbe precipitato all’interno del canale Bissolati mentre stava scendendo. Il resoconto dei media che hanno dato la notizia è chiaro: il giovane, che viveva nelle Marche, è deceduto dopo essere caduto dal canale Bissolati, mentre scendeva dalla montagna.

Morto un giovane escursionista sul Gran Sasso

E il terribile incidente si sarebbe verificato dopo che la vittima aveva raggiunto la vetta del Corno Grande. Purtroppo però quel giovane escursionista marchigiano è morto nella tarda mattinata di oggi dopo essere precipitato dal canale Bissolati, sul Gran Sasso. Si apprende che l’escursionista di giovane età stava effettuando una camminata in quota con sci d’alpinismo e aveva raggiunto le vetta del Corno Grande, dove ha incontrato altri escursionisti.

Un tecnico di elisoccorso ha assistito alla caduta

Il fato lo attendeva in fase successiva e durante la discesa l’uomo è stato visto cadere da un tecnico di elisoccorso che ha fatto scattare l’allarme. Sul posto è intervenuto l’elicottero del 118, tuttavia e purtroppo per il giovane non c’è stato nulla da fare. La salma è stata trasferita all’obitorio di Teramo e sulla tragedia stanno indagando i carabinieri della territoriale di Pietracamela.