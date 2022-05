Lutto nel monto della musica: è morto all’età di 79 anni il compositore greco Vangelis Papathanassiou, autore di Blade Runner e Chariots of Fire.

Lutto nel mondo della musica: è morto all’età di 79 anni il compositore greco Vangelis Papathanassiou, autore di Blade Runner e Chariots of Fire.

La notizia è stata comunicata in via ufficiale da primo ministro greco Kyriakos Mitsotakis che ha scritto sul suo account Twitter ufficiale il seguente messaggio: “Vangelis Papathanassiou non è più con noi.

Il mondo della musica ha perso l’artista internazionale Vangelis”.

Morto Vangelis, addio al compositore greco autore di Blade Runner

Nel tardo pomeriggio di giovedì 19 maggio, è stata annunciata la scomparsa del compositore greco Vangelis Papathanassiou, noto in contesto internazionale soltanto come Vangelis. La scomparsa dell’artista, deceduto all’età di 79 anni, ha gettato nello sconforto il mondo della musica.

Nel corso della sua carriera, Vangelis è stato autore, ad esempio, di Blade Runner e Chariots of Fire.

Nato nel 1943, l’artista ha vinto un Oscar nella categoria miglior colonna sonora per la colonna sonora di Chariots of Fire nel 1981 e ha collaborato anche con il gruppo Aphrodite’s Child.

Si è approcciato alla musica da autodidatta e, negli anni dell’infanzia e dell’adolescenza trascorsi ad Atene, ha fondato la sua prima band nel 1963 battezzata Forminx che è stata attiva per tre anni. dopo aver cominciato a scrivere musica per altri, ha deciso di trasferirsi a Parigi dove ha istituito il quartetto prog rock Aphrodite’s Child con altri espatriati greci tra i quali Demis Roussos.

Successivamente, si è spostato a Londra, raggiungendo l’apice della fama negli anni ’80.

Nel nuovo millennio, ha composto la colonna sonora di eventi importanti come i Giochi Olimpici di Sydney del 200, i Mondiali in Giappone del 2002 e i Giochi Olimpici di Atene del 2004. Inoltre, ha scritto anche musica e spartiti per produzioni teatrali e balletti.

Il tweet del primo ministro di Atene Kyriakos Mitsotakis

A rendere noto il decesso del compositore greco, è stato il primo ministro di Atene Kyriakos Mitsotakis che ha pubblicato un messaggio sul suo account Twitter.

Nello specifico, il premier ha scritto quanto segue:

Vangelis Papathanassiou non è più con noi. Per il mondo intero, la triste notizia afferma che l’azienda di musica mondiale ha perso l’internazionale Vangelis. Protagonista del suono elettronico, degli Oscar, del Mito e dei grandi successi. Per noi greci, invece, sapere che il suo secondo nome era Ulisse, significa che iniziò il suo lungo viaggio sulle Vie del Fuoco. Da lì ci invierà sempre i suoi appunti.