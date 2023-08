Morto Yassa, la quinta vittima del lago di Como in pochi giorni: fenomeno pre...

Yassa Ayed Agaimby Kamel non ce l’ha fatta. Il 19enne residente a Milano è l’ennesima vittima del lago di Como, dove il bilancio dei morti ora comincia a preoccupare: cinque vittime in meno di due settimane.

Morte al lago di Como: nuotava in un punto vietato

Il ragazzo di 19 anni soccorso lunedì 21 agosto è morto all’ospedale “Sant’Anna” di San Fermo della Battaglia dopo un giorno di appelli disperati degli amici e tentativi dei medici di limitare i danni da annegamento. Si chiamava Yassa Ayed Agaimby Kamel, era di origini egiziane, avrebbe compiuto 20 anni il 20 dicembre 2023.

Quando lunedì è stato recuperato in condizioni disperate dai vigili del fuoco, pochi minuti prima era scomparso dalla vista degli amici e dei turisti che affollavano la spiaggetta davanti al Tempio Voltiano, sul lago di Como.

Yassa non è solo l’ennesima vittima di un lago, ma la sua morte aumenta le preoccupazioni rispetto all’impennata del numero di incidenti e annegamenti registrati nell’ultimo periodo.

In acqua nonostante le morti e i divieti

Domenica 20 agosto, prima dell’ultima tragedia, operatori e volontari dell’idroambulanza hanno perlustrato le spiagge più affollate lungo le rive lacustri. Dal reportage realizzato dagli operatori dell’idroambulanza Nau 184 in dotazione alla Croce Rossa Italiana di Como, emerge che in queste cristalline acque del lago, visitatori e turisti continuano a tuffarsi nell’indifferenza totale, nonostante le morti e i divieti. Tramite foto e video sono state setacciati i tratti costieri di Villa Geno e Tempio Voltiano.

Malgrado quel reportage, il giorno dopo Yassa e tanti altri turisti, anche stranieri, nuotavano a Tempio Voltiano, sulla spiaggetta indicata dai cartelli di divieto di balneazione e avviso pericoli. Il giovane si è immerso in un punto dove il fondale declina a strapiombo, e a pochissimi metri dalla riva. È annegato risucchiato dall’acqua dolce e pesante del lago.

Perché i laghi sono pericolosi?

Rive ripide, fondali paludosi che spesso sprofondano di colpo, anche a pochi metri dalla riva. Ma anche correnti e pericoli rappresentati soprattutto dai sifoni, che sono passaggi sotto ostacoli in grado di generare forti correnti, di conseguenza possono risucchiare o spingere in pochi secondi una persona che nuota, inibendole la possibilità di muoversi o costringendola a fare maggiori sforzi. Sono questi i maggiori pericoli che si insinuano dietro le apparenti chete acque del lago di Como, e dei laghi di acqua dolce in generale.

Il sindaco di Como, Alessandro Rapinese, ammette che difronte alle violazioni continue dei divieti si può fare ben poco. “Avvisiamo, sanzioniamo e abbiamo predisposto la presenza fissa di mezzi nautici al fine di prevenire queste tragedie”, faceva sapere prima della tragedia che ha colpito il giovane Yassa.