Morto Ziona Chana, l’uomo con la famiglia più grande del mondo: 39 mogli e 94 figli. E' spirato domenica sera dopo un ricovero ospedaliero

È Morto in India Ziona Chana, l’uomo con la famiglia più grande del mondo, famiglia con cui avrebbe potuto fondare una città a sé: 39 mogli e 94 figli per il 76enne ritenuto detentore del record mondiale sull’argomento, e sulla pazienza, giureremmo, a contare mogli e figli.

Chana ha lasciato questo mondo che aveva contribuito in maniera così gagliarda a popolare nella mattinata di domenica 13 giugno, nello stato indiano del Mizoram.

Addio a Chana, l’uomo con la famiglia più grande del mondo e leader di una setta poligama

Era unanimemente riconosciuto come leader di una particolare setta religiosa che praticava la poligamia. E dei cui dettami ha seguito le regole con tenacia da pallottoliere, a contare che ha lasciato 39 mogli, 94 figli e 33 nipoti.

Attenzione, le famiglie sono entità frattali e quindi a dire il vero il numero esatto di famigli che Chana avrebbe sperso sulla parte di pianeta dove ha vissuto e proliferato come un criceto è riportato per approssimazione, come accaduto ad esempio per un suo omologo africano dello Zimbabwe.

Morto Ziona Chana, l’uomo con la famiglia più grande del mondo: l’annuncio del premier

Una cosa è certa: Ziona Chana era una vera istituzione, tanto che a dare conferma del suo trapasso è stato lo stesso primo ministro dello stato di Mizoram, Zoramthanga, che ha espresso le sue condoglianze su Twitter “con il cuore pesante“.

I media internazionali sostengono che Chana soffrisse di diabete e ipertensione, patologia quest’ultima della cui insorgenza non dubitiamo. Le sue condizioni, secondo i medici che lo avevano in cura, sarebbero peggiorate nelle ultime settimane della casa in cui Chana viveva da tempo, all’interno del villaggio di Baktawng Tlangnuam. I famigli lo hanno portato in ospedale d’urgenza nella serata di domenica, ma purtroppo Chana è morto subito dopo essere arrivato nel reparto di prima emergenza del nosocomio.

Morto Chana, l’uomo con la famiglia più grande del mondo comporta da 181 persone in tutto

In termini di record familiari Chana rivendicava il ruolo di patriarca della famiglia più numerosa del mondo con orgoglio. Tuttavia ma c’era chi insidiava e addirittura gli contestava quel titolo: secondo la Bbc ci sarebbero altre due persone che avrebbero messo in piedi battaglioni tali da scalzare il record di Ziona. Ad ogni modo, per chi avesse quel cimento in mente sarà bene studiare con quali forze andrebbe a misurarsi: Chana aveva 39 mogli, 94 figli, 33 nipoti e un pronipote, per un totale di 181 persone. Secondo Zoramthaga, la famiglia allargata di Chana era composta invece da 38 mogli, 89 figli e 36 nipoti. In ogni caso batterlo è roba da betoniere di zabaione.