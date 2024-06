Mosca: avviata "seconda fase" delle esercitazioni nucleari

Mosca, 11 giu. (askanews) - Al via la "seconda fase" delle esercitazioni nucleari congiunte tra Russia e Bielorussia, che erano state annunciate dal presidente Vladimir Putin il 6 maggio, in risposta ai commenti dei leader occidentali, tra cui l'omologo francese Emmanuel Macron, riguardo al possibil...

Mosca, 11 giu. (askanews) – Al via la “seconda fase” delle esercitazioni nucleari congiunte tra Russia e Bielorussia, che erano state annunciate dal presidente Vladimir Putin il 6 maggio, in risposta ai commenti dei leader occidentali, tra cui l’omologo francese Emmanuel Macron, riguardo al possibile invio di soldati della Nato in Ucraina.

“L’esercitazione punta a mantenere la disponibilità del personale e delle attrezzature per l’uso in combattimento delle armi nucleari non strategiche di Russia e Bielorussia al fine di garantire incondizionatamente la sovranità e l’integrità territoriale” del Paese, ha spiegato il ministero della Difesa russo.

Dall’inizio del conflitto in Ucraina nel febbraio 2022, Putin ha continuato a parlare apertamente del possibile utilizzo delle armi nucleari.