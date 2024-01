Mosca mostra video dell'incidente dell'aereo Il-76

Mosca, 26 gen. (askanews) - Un secondo video del comitato investigativo russo mostra filmati di quello che si dice sia il luogo dell'incidente dell'aereo da trasporto militare Il-76. Mosca sostiene sia stato abbattuto dall'Ucraina mentre trasportava 65 prigionieri di guerra ucraini. Le immagini most...

Mosca, 26 gen. (askanews) – Un secondo video del comitato investigativo russo mostra filmati di quello che si dice sia il luogo dell’incidente dell’aereo da trasporto militare Il-76. Mosca sostiene sia stato abbattuto dall’Ucraina mentre trasportava 65 prigionieri di guerra ucraini. Le immagini mostrano più detriti rispetto al volantino pubblicato il 25 gennaio. Nelle immagini si vede anche la chiusura di un sacco per cadaveri.

Sulla questione però continua lo scambio di accuse tra Russia e Ucraina ed è proseguito anche durante in una riunione del Consiglio di sicurezza Onu chiesta da Mosca.

“Tutte le informazioni di cui disponiamo oggi dimostrano che abbiamo a che fare con un crimine premeditato e ben ponderato”, ha affermato il vice ambasciatore russo presso l’ONU Dmitriy Polyanskiy. Mosca accusa Kiev di aver abbattuto consapevolmente l’aereo che, secondo le autorità russe, trasportava 65 prigionieri ucraini da scambiare.

“L’Ucraina non è stata informata sul numero di veicoli, percorsi e mezzi di trasporto dei prigionieri. Questo da solo potrebbe rappresentare un atto intenzionale da parte della Russia per mettere in pericolo la vita e la sicurezza dei prigionieri”, ha risposto la vice ambasciatrice ucraina Khrystyna Hayovyshyn.