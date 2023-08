Mosca: respinto attacco terroristico di Kiev con droni

Mosca, 23 ago. (askanews) – Mosca ha denunciato un “attacco terroristico” da parte dell’Ucraina “condotto con doni fermati e distrutti” nel suo territorio. Uno dei quali diretto sull’abitato della stessa capitale il cui traffico aereo è stato interrotto in arrivo e in partenza. Il drone, una volta colpito, è precipitato schiantandosi su un edificio in costruzione. Il ministero della Difesa russo, nel darne notizia in una nota, ha escluso vittime. Altri due droni sono stati abbattuti dalle difese aeree russe sul Mozhaisky e Khimkinsky, sempre nella regione di Mosca. Bloccato per alcune ore il traffico aereo.

“La difesa aerea – ha scritto su Telegram il sindaco di Mosca Sergei Sobyanin – ha abbattuto questa notte un drone nel distretto di Mozhaisk nella regione di Mosca. Il secondo UAV ha colpito un edificio in costruzione nella City. I servizi di emergenza sono intervenuti sul posto”.