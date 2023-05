Nei giorni concitati in cui l’Alto Rappresentante Ue Borrell annuncia che è partito l’addestramento dei piloti arriva l’ennesima presa di posizione di Mosca sulle armi all’Ucraina ed in particolare sulle ultime in agenda: “Con gli F-16 l’Occidente gioca con il fuoco”. Sul delicato tema che per adesso è solo in punto di progetto ma che presto potrebbe divenire fattuale il ministro degli Esteri di Vladimir Putin Serghei Lavrov è stato molto duro sui piani di rifornimento dei caccia a Kiev.

Armi all’Ucraina: “L’Occidente gioca con il fuoco”

E ha detto senza mezzi termini che con i piani per fornire aerei F-16 a Kiev gli occidentali stanno “giocando col fuoco”. Ma non solo: nel proseguire con la minaccia il ministro Lavrov ha definito i piani dei Paesi occidentali per l’invio di caccia F-16 in Ucraina un’escalation inaccettabile.

“Si tratta di un’escalation inaccettabile”

Ecco le sue parole dopo l’annuncio di Bruxelles sull’avvio del training per i piloti ucraini che hanno solo esperienza di cockpit dell’est: “Certamente si tratta di un’escalation inaccettabile. Spero che in Occidente ci siano persone ragionevoli che lo capiscano”. Dove ed in quale circostanza il titolare degli Esteri di Mosca ha pronunciato queste parole? Lavrov le ha dette intervenendo alla trasmissione “Mosca. Cremlino. Putin”.