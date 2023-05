Moscerine Film Festival, premiati 20 registi under 12

Roma, 8 mag. (askanews) – Gran finale al Moscerine film festival 2023, il primo Festival di cinema a Roma dedicato alle bambine e ai bambini. La cerimonia di premiazione è stata presieduta dalla madrina, l’attrice Margot Sikabonji e dalle presentatrici bambine Aurora Saracino e Azzurra Dottori.

Il premio per Miglior cortometraggio è andato a “Il Sirenetto” di Caterina Pallini, una favola d’amore in cui l’incontro tra mondi diversi si mischia alla poesia e alla difesa del mare. Miglior regia per “Le disavventure di un Angelo: Alieni vs Zombie” di Angelo Bottone, un racconto horror sull’importanza del vivere concretamente la realtà al di fuori della virtualità, Miglior idea originale “Vita da cane” di Matilde Piccolo un poetico ritratto in cui lo sguardo e la prospettiva è quella del cagnolino Otto della regista. Miglior attore ad Angelo Bottone mentre miglior attrice è Allegra Sireci per “Lilith e le sue figlie”. Infine “Miglior sceneggiatura” al neozelandese “My Superpower” di Maxwell Willliam Andrews. Per la sezione Focus Scuole, il miglior film se lo aggiudica “Alice nella Dad delle Meraviglie” di Francesco Faralli, mentre il premio Young creator per i video sotto i 90 secondi è andato a “Dottoressa Biancaneve” di Irene e Flavio Pallone, un dialogo a due su quello che si vuol fare da grande.

Tante le menzioni speciali assegnati dai partner culturali: Isola del Cinema, Festival del Cinema e della Legalità del Comune di Fiumicino, LaC Network, Via Condotti21, Mujeres nel cinema, Zainet, Associazione Le Moscerine, Cinema in ospedale, Istituto Cine tv Rossellini, 48h Film Project.

Il Moscerine Film Festival ha tra i partner istituzionali: Regione Lazio, Presidenza dell’Assemblea Capitolina, Municipio I e V di Roma Capitale, Garante dell’infanzia e dell’adolescenza. Sono Media Partner della manifestazione: RAI kids, Comingsoon, LaC Network, Via Condotti21, Zainet, Roma03. Molti anche i partner culturali: Alice nella Città, Isola del Cinema, Festival del Cinema e della Legalità del Comune di Fiumicino, Scuola Vivaio- scuola media per ciechi, Il nuovo Fantarca, Pigneto FF, Corti Pischelli, Vision2030, 48H Film Project, Asperger Film Festival, Cartoon School, Moonchousen, Mujeres nel Cinema, Goethe Institut, Progetto Diritti, Spinoff, Quote Merito, Leggi qui – guida galattica (e)norme per adolescenti, Scuola Speciale Vivaio, Rossellini Itc. Gli sponsor sono: Ayra, La Maledizione dei Potter, Panarium. L’organizzazione dell’iniziativa è affidata a Cleverage, Smile Vision, Tadàn produzioni e SiamoInDiretta.