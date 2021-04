Moser sbarca all’Isola dei Famosi: Giulia e Cecilia per la prima volta faccia a faccia

Cecilia Rodriguez e Giulia Salemi, entrambe ex fidanzate di Monte, si incontreranno per la prima volta a favore di telecamere all'Isola dei Famosi.

Nella puntata del 29 aprile 2021 all’Isola dei Famosi 2021 sono attese Giulia Salemi e Cecilia Rodriguez: la prima si recherà in studio per spalleggiare sua madre Fariba, naufraga del reality show, mentre la sorella minore di Belen sarà in studio per l’approdo del suo fidanzato Ignazio come concorrente.

In passato le due hanno condiviso un famoso ex, Francesco Monte, naufrago proprio dell’Isola dei Famosi.

Cecilia Rodriguez e Giulia Salemi all’Isola dei Famosi

Il 29 aprile Ignazio Moser sbarcherà all’Isola dei Famosi e si aggregherà al gruppo degli Arrivisti, composto da Matteo Diamante, Rosaria Cannavò, Emanuela Tittocchia e Manuela Ferrera. Intanto nello studio del reality show sono attese la sua fidanzata, Cecilia Rodriguez, e l’influencer Giulia Salemi (che ovviamente sta facendo il tifo per sua madre Fariba, anche lei concorrente dell’Isola).

Per Cecilia e Giulia si tratta del primo “faccia a faccia” davanti alle telecamere dopo le loro liaison con Francesco Monte, entrambe naufragate. Cecilia aveva lasciato l’ex gieffino (oggi fidanzato con Isabella De Candia) durante la sua partecipazione al GF Vip, dove aveva incontrato Moser per la prima volta. Giulia invece si era fidanzata con Monte durante la loro partecipazione al GF Vip, ma la relazione era durata meno di un batter di ciglia.

Oggi la questione è acqua passata: entrambe sono felicemente fidanzate ed è possibile che si siano incontrate in altre occasioni precedentemente.

Cecilia Rodriguez gelosa di Ignazio

In tanti non vedono l’ora di sapere come reagirà Cecilia alla partecipazione di Ignazio Moser all’Isola dei Famosi: è la prima volta che i due sono separati a causa di un reality show e in passato Cecilia non ha nascosto di essere follemente gelosa del suo fidanzato.

Cecilia e Moser: le nozze e il desiderio di un figlio

Cecilia Rodriguez e Ignazio sono legati da quasi 4 anni e dopo essere usciti insieme dal GF Vip i due sono diventati praticamente inseparabili. La sorellina di Belen non ha mai nascosto di desiderare un giorno una famiglia insieme al fidanzato, ma per il momento sembra che il progetto di un bebè e dei fiori d’arancio non sia in programma per la coppia. La fatidica proposta giungerà proprio all’Isola dei Famosi come per altri concorrenti in passato? In tanti tra i loro fan sperano di sì.