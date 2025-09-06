Mostra del Cinema di Venezia 2023: vincitori e riconoscimenti

La 52esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia si è conclusa con un trionfo di emozioni e premi. Il Leone d’Oro, il riconoscimento più ambito, è stato assegnato a Jim Jarmusch per il suo film Father mother sister brother, che ha colpito la giuria con la sua narrazione intensa e originale. Questa edizione del festival ha visto una partecipazione straordinaria di registi e opere da tutto il mondo, testimoniando il potere del cinema come forma d’arte e mezzo di comunicazione.

Premi principali e riconoscimenti

Il Gran Premio della Giuria è andato a The Voice of Hind Rajab, diretto da Kaouther Ben Hania, un’opera che ha saputo affrontare temi attuali con una sensibilità unica e una visione artistica distintiva. La miglior regia è stata conferita a Benny Safdie per The Smashing Machine, un film che ha saputo catturare l’attenzione per la sua audacia e innovazione.

Il premio Coppa Volpi, che riconosce le migliori performance attoriali, è stato suddiviso tra Xin Zhilei per The Sun Rises on Us All e Toni Servillo per La Grazia di Sorrentino. Entrambi gli attori hanno offerto interpretazioni magistrali, dimostrando il loro talento e la loro versatilità nel panorama cinematografico.

Altri premi e menzioni

Il premio per la miglior sceneggiatura è andato a À pied d’œuvre, un riconoscimento che sottolinea l’importanza di una scrittura solida e originale nel cinema contemporaneo. Inoltre, il premio speciale della giuria è stato assegnato a Sotto le nuvole di Gianfranco Rosi, un film che ha saputo emozionare e far riflettere su temi sociali rilevanti.

Infine, il Premio Mastroianni è stato consegnato a Luna Wedler per Silent Friend, un premio che evidenzia i giovani talenti emergenti nel panorama cinematografico. Il Premio Orizzonti, dedicato ai film innovativi e di ricerca, è andato a Porcaroli e Covi, riconoscendo il loro contributo artistico al festival.

Conclusione e impatto del festival

Questa edizione della Mostra del Cinema di Venezia ha rappresentato non solo un’importante vetrina per il cinema internazionale, ma anche un’occasione per riflettere su questioni sociali e culturali. I premi assegnati sono una testimonianza della qualità e della diversità delle opere presentate, rendendo il festival un punto di riferimento imprescindibile per gli appassionati e i professionisti del settore.