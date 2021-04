Mostra del Cinema di Venezia, a Roberto Benigni il Leone d’oro alla carriera

Roberto Benigni riceverà il Leone d'Oro alla carriera durante la 78esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia.

Il Cda della Biennale di Venezia ha fatto sapere che il premio alla carriera della 78esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia verrà conferito a Roberto Benigni.

Roberto Benigni: il Leone d’Oro

La Mostra del Cinema di Venezia ha deciso di omaggiare Roberto Benigni del Leone d’Oro alla carriera.

La decisione è stata presa dal Cda della Biennale di Venezia, che ha fatto propria la proposta del direttore della Mostra Alberto Barbera, e Benigni non ha nascosto la propria gioia difronte alla notizia: “È un onore immenso ricevere un così alto riconoscimento verso il mio lavoro dalla Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia”, ha dichiarato l’attore, e ancora: “Il mio cuore è colmo di gioia e di gratitudine”.

Il premio è stato conferito all’attore per il suo enorme lavoro nel campo cinematografico fin dai suoi esordi.

Oltre al Leone d’Oro alla carriera Benigni si è guadagnato un’infinità di premi grazie ai suoi film e alle sue interpretazioni (uno su tutti quello per La Vita è Bella, che gli ha consentito di ricevere l’Oscar come miglior attore). “Sin dai suoi esordi, avvenuti all’insegna di una ventata innovatrice e irrispettosa di regole e tradizioni Roberto Benigni si è imposto nel panorama dello spettacolo italiano come una figura di riferimento, senza precedenti e senza eguali”, ha dichiarato il direttore Alberto Barbera.