Mostra di Venezia al via. Cinque film italiani per il Leone d’oro

Roma, 30 ago. (askanews) – Ci sarà tanto cinema italiano quest’anno alla Mostra di Venezia, che prende il via il 31 agosto con un film Netflix, “White noise” di Noah Baumbach, con uno degli attori statunitensi più apprezzati di questi anni, Adam Driver. E il giorno dell’inaugurazione protagonista sarà anche la grande Catherine Deneuve, a cui il festival quest’anno assegna il Leone d’oro alla carriera.

In questa 79.

edizione della Mostra sono cinque i film italiani in concorso, non succedeva dal 1984. Emanuele Crialese, a 11 anni dal suo ultimo film, torna con una storia molto personale: il suo “L’immensità” racconta le vicende di un adolescente e di sua madre, interpretata da Penelope Cruz. Gianni Amelio porta invece al Lido la storia del processo al drammaturgo Aldo Braibanti con “Il signore delle formiche”, interpretato da Luigi Lo Cascio e Elio Germano.

Due anni dopo “Miss Marx” Susanna Nicchiarelli torna a Venezia con un film che ha come protagonista un’altra donna: siamo ad Assisi nel 1211 e la storia è quella di Chiara, che diventerà poi santa, una ragazza in cerca di 18 anni che scappa di casa per raggiungere l’amico Francesco. Ad interpretarla c’è l’attrice dell’Amica geniale Margherita Mazzucco. Hanno un cast internazionale, invece, sia il nuovo film di Luca Guadagnino, “Bones and all”, con Timothée Chalamet, che “Monica” di Andrea Pallaoro, quinto film italiano in concorso, ritratto intimo di una donna con Trace Lysette e Patricia Clarkson.

E le star internazionali non mancheranno sul tappeto rosso di Venezia quest’anno: da Harry Styles a Julianne Moore, a Cate Blanchett. Olivia Wilde presenterà il suo film “Don’t Worry Darling” interpretato da Florence Pugh, Tilda Swinton accompagnerà “The eternal daughter” di Joanna Hogg, e vedremo sul red carpet anche la lanciatissima Ana de Armas che interpreta Marilyn Monroe in uno dei film più attesi, “Blonde”. Il 7 settembre arriverà invece il super cast di “The Son”, composto da Hugh Jackman, Anthony Hopkins, Laura Dern e Vanessa Kirby. Il film di chiusura, il 10, sarà “The Hanging Sun – Sole di mezzanotte” di Francesco Carrozzini, interpretato dal nostro Alessandro Borghi.