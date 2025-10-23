Mostra Tesori dei Faraoni, ministro Giuli: dimostra amicizia Italia-Egitto

Roma, 23 ott. (askanews) – La splendida mostra sui Tesori dei Faraoni inaugurata alle Scuderie del Quirinale dimostra la profonda amicizia fra Italia ed Egitto; lo ha detto il ministro della Cultura Alessandro Giuli, a fianco del ministro egiziano del Turismo e delle Antichità Sherif Fathy.

“I ringraziamenti più calorosi vanno agli amici egiziani che hanno la forza, la tenacia e la lungimiranza di garantire sempre all’Italia una partnership sempre così solida dal punto di vista politico e culturale.

Caro ministro, è un rapporto di amicizia che si sta sedimentando sempre di più fra le nostre istituzioni; il presidente del Consiglio Giorgia Meloni si avvia a compiere un viaggio molto importante per ritrovare nuovamente la presidenza al-Sissi, prendergli la mano e garantire questo sorriso che accomuna i nostri due Stati, alla luce di un progetto che avanza e che deve portare stabilità, pace e prosperità tra i nostri popoli e tra tutti i popoli del Mediterraneo” ha detto Giuli.

Come si legge nella cartella stampa, la mostra, prodotta da Ales e sostenuta dai main sponsor Eni ed Impresa Sanpaolo, “si inserisce nel quadro delle relazioni culturali fra Italia ed Egitto e dialoga con gli obbiettivi del Piano Mattei per l’Africa, come esempio concreto di cooperazione fondata su conoscenza, formazione e valorizzazione del patrimonio condiviso”.